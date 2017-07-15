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В Пензенской области специалисты швейного производства получат 4,5 млн рублей

15 июля в 12:15 218 просмотров

Правительство Пензенской области утвердило порядок предоставления стимулирующих выплат молодым специалистам.

«Планируется, что поддержка позволит выпускникам техникумов и колледжей уверенно закрепиться на производстве», — сообщает пресс-служба министерства экономики Пензенской области.

Субсидии на дополнительные выплаты молодым сотрудникам получат предприятия малого или среднего предпринимательства, основным видом деятельности которых является «Производство одежды» и «Производство кожи и изделий из кожи».

Финансовую поддержку окажут специалистам в возрасте до 30 лет, которые работают на предприятиях легкой промышленности на следующих должностях: технолог швейных изделий, конструктор, портной, закройщик и оператор швейного оборудования. Выплаты будут производить в течение первых двух лет работы.

Более 4,5 млн рублей выделили из бюджета региона в 2017 году на поддержку молодых специалистов, говорится в сообщении.


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