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Гришаев проверил ход капремонта школы в селе Грабово

15 июля в 12:38 282 просмотра

Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев с рабочим визитом посетил один из объектов капитального ремонта — школу № 2 села Грабово имени Героя России С. В. Кустова.

В ходе осмотра министр рекомендовал увеличить число рабочих на объекте и организовать работу в две смены, чтобы не отставать от графика.

«Сейчас в школе устраивают подвесной потолок, ремонтируют напольное покрытие, штукатурят стены коридоров и четырех учебных классов», — сообщает пресс-служба министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

Напомним, в 2017 году субсидии на капитальный ремонт получили 30 муниципальных образований (городских округов) в рамках реализации государственной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечения транспортных услуг в Пензенской области на 2014 — 2020 годы».

В соответствии с основным и дополнительным отбором, капремонт проведут в 37 общеобразовательных учреждениях региона.

Фотография: http://minstroy.pnzreg.ru/news/2017/07/14/18145387

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