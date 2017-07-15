Ремонтом дорог в Пензе займутся 29 бригад

15 июля в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» рабочие будут ремонтировать 16 объектов.

«Общая сумма финансирования составляет 1 млрд 30 млн рублей в 2017 году. Всего будет отремонтировано 64,684 км дорог», — сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Новый бордюрный камень устанавливают на улицах Ударной, Краснова, Пушанина, Красной и Коммунистической.

Подготовительные работы ведут на улице Карла Маркса, на улице Заводской обустраивают техническую полосу, на улицах Свердлова и Лозицкой — демонтируют бордюры.

Асфальтирование ведется на улицах Пушкина, Рахманинова, Терешковой и проспекте Победы. Ремонт тротуаров проводится на улице Калинина, на улицах Гагарина и Строителей идут работы струйно-инъекционным методом.