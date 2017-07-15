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В Пензе подписано соглашение с представителями Республики Мордовия

15 июля в 13:40 268 просмотров

Пензенские представители гостиничного бизнеса обсудили вопросы сотрудничества с делегацией из Республики Мордовия.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма, представители из Мордовии в рамках пресс-тура посетили Пензенскую область.

Министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова и заместитель министра культуры и национальной политики Республики Мордовия Марина Жулина подписали соглашение о взаимном сотрудничестве. Документ предусматривает формирование встречных туристских потоков и координацию совместной работы по развитию и продвижению межрегионального туристского продукта.

Кроме того, в рамках совещания в региональном правительстве делегаты обсудили с пензенскими представителями гостиничного бизнеса сотрудничество в сфере туризма в преддверии ЧМ-2018.

Фотография: http://minkult.pnzreg.ru/news/2017/07/15/5502340

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