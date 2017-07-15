В Пензе проверили новый асфальт на ул. Пушкина

«Окончательные результаты проверки будут после испытания образцов в лаборатории. Но уже сейчас, на месте, мы убедились, что по толщине слоя все нормально, с небольшим запасом», — отметил Виктор Кувайцев.

Участники инспекции ознакомились с лабораторным заключением, которое было выдано по результатам экспертизы на других участках дороги на улице Пушкина — все показатели соответствуют нормам.

«Реализуя этот важный проект, финансируемый бюджетом трех уровней, мы стараемся выполнять работы как можно лучше. Вот, например, асфальтобетонная смесь у нас чуть дороже обычной, щебеночно-мастичная с минеральными добавкой. Это придает ей пластичность и оказывает положительное влияние на увеличение срока службы, особенно в наших суровых условиях», — рассказал градоначальник.

Кроме того, Виктор Кувайцев распорядился обустроить газон с применением нового грунта, чтобы впоследствии территория стала зеленой, сообщает пресс-служба администрации Пензы.