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В России погодные аномалии могут повторяться чаще

15 июля в 16:25 286 просмотров
, что в будущем могут чаще повторяться погодные аномалии, которые характерны для этого лета, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на РИА «Новости».

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Советник президента России по вопросам изменения климата Александр Бедрицкий сообщил, что в будущем могут чаще повторяться погодные аномалии, которые характерны для этого лета, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на РИА «Новости».

«Мы наблюдаем аномальные явления, когда погода неустойчивая. 2017 год — это пример таких ситуаций, которые могут повторяться все чаще», — сказал он.

Александр Бедрицкий рассказал, что потепление в Арктике влечет за собой потепление температурного контраста между полюсами и экватором. По этой причине увеличиваются региональные атмосферные процессы.

Он также объяснил, что область температурных аномалий поверхностей океана также вносит свой вклад в атмосферу блокирующих процессов, что тоже приводит к резкому изменению погоды.


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