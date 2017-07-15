В России погодные аномалии могут повторяться чаще

Советник президента России по вопросам изменения климата Александр Бедрицкий сообщил, что в будущем могут чаще повторяться погодные аномалии, которые характерны для этого лета, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на РИА «Новости» .

«Мы наблюдаем аномальные явления, когда погода неустойчивая. 2017 год — это пример таких ситуаций, которые могут повторяться все чаще», — сказал он.

Александр Бедрицкий рассказал, что потепление в Арктике влечет за собой потепление температурного контраста между полюсами и экватором. По этой причине увеличиваются региональные атмосферные процессы.

Он также объяснил, что область температурных аномалий поверхностей океана также вносит свой вклад в атмосферу блокирующих процессов, что тоже приводит к резкому изменению погоды.