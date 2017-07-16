Белозерцев: Мы должны стать лучшими в ПФО в сфере сельского хозяйства

«Мы достигли хороших результатов в 2016 году, и задача на этот год, как минимум, — выйти на результаты прошлого года, максимум — собрать два миллиона триста тысяч тонн зерновых, два миллиона тонн свеклы, прибавить в производстве мяса, молока, яиц, картофеля и других направлениях», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор, что проведение «Дня поля» — возможность пообщаться и обменяться лучшими практиками. На площадках праздника фермеры продемонстрировали свои достижения и смогли ознакомиться с новинками и популярными моделями современной сельхозтехники.

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Мельниченко в своем выступлении напомнил о том, что сельское хозяйство — это основа экономики страны, без которой невозможно развитие других направлений.

«Готовы оказывать труженикам села всяческую поддержку, чтобы политика импортозамещения была реализована в полной мере», — сообщил он.

Председатель регионального Заксобра Валерий Лидин подчеркнул, что пензенская земля всегда славилась своим плодородием и успехами тружеников села.

«Сегодня представители аграрного сектора собрались, чтобы обменяться опытом, увидеть прогрессивные технологические методы, посмотреть новую технику», — уточнил он.

Центральным событием «Дня поля» стала презентация новинок сельскохозяйственной техники, семенного материала, средств защиты растений, минеральных удобрений.

Как сообщает пресс-центр регионального правительства, в ходе осмотра экспозиции выставок, глава региона дал ряд поручения. Так, он напомнил, что на территории муниципальных образований области не должно быть неиспользуемых земель.

«Если участок не годится под выращивание пшеницы, то это не повод, чтобы он простаивал и зарастал. Надо искать другой вариант, проводить исследования, смотреть по параметрам почвы — для каких культур она подходит», — сказал Иван Белозерцев.

Он также предложил руководителям хозяйств, которые активно занимаются вводом в эксплуатацию залесенных земель, поделиться опытом данной работы с начинающими.

«Мы должны стать лучшим регионом в Приволжском федеральном округе в сфере сельского хозяйства», — резюмировал губернатор.

Лучшую продукцию пензенских аграриев со всех районов области представили на ярмарке-презентации.