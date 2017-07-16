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Где в Пензе в выходной ремонтируют дороги. Список

16 июля в 15:10 242 просмотра
, которые ремонтирую дороги в этот день.

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В Пензе на сайте мэрии 16 июля опубликовали список бригад, которые ремонтирую дороги в этот день.

По данным пресс-службы горадминистрации, ремонт идет на ул. Рахманинова, проспекте Победы, Ул. Красной, ул. Коммунистической, ул. Свердлова, ул. Калинина, ул. Карла Маркса, ул. Лозицкой, ул. Ударной и других.


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