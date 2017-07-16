Белозерцев поздравил Захарова, Кузнецову и Бажину с медалями на ЧМ

Накануне, 15 июля, прыгуны в воду Илья Захаров и Евгений Кузнецов выиграли синхронные прыжки с трехметрового трамплина. Спортсмены набрали 450,30 балла, обойдя китайцев и украинцев. Они впервые в карьере стали чемпионами мира.
Надежда Бажина завоевала «серебро» в прыжках в воду с метрового трамплина. По результатам пяти прыжков она заработала 304,70 балла. Победительницей стала австралийка Мэддисон Кини (314,95), третье место заняла итальянка Елена Бертокки (296,40).
«Блестящая победа наших спортсменов Ильи Захарова и Евгения Кузнецова на ЧМ в Будапеште войдёт в историю Пензенской области. Поздравляю ребят!
Мои поздравления с первой медалью ЧМ и Надежде Бажиной. Молодец! Пензенские спортсмены — гордость региона!» — написал в «Твиттере» Иван Белозерцев.
Блестящая победа наших спортсменов Ильи Захарова и Евгения Кузнецова на ЧМ в Будапеште войдёт в историю Пенз. области. Поздравляю ребят!— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 16 июля 2017 г.
Мои поздравления с первой медалью ЧМ и Надежде Бажиной. Молодец!Пензенские спортсмены -гордость региона!— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 16 июля 2017 г.