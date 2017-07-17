Пензенская прыгунья в воду заняла 8 место на Чемпионате мира

Спортсменка из Пензенской области Валерия Белова оказалась на восьмом месте, выступая в паре с Юлией Тимошининой на Чемпионате мира по прыжкам в воду среди женщин.

Как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области, ссылаясь на championat.com, Чемпионат мира по водным видам спорта проходил в столице Венгрии — Будапеште.

Россиянки Юлия Тимошинина и Валерия Белова (Пензенская область) завоевали восьмое место, уступив победительницам около 60 баллов.

В синхронных прыжках в воду с вышки среди женщин победительницами стали китаянки Киан Рен и Сы Яцзе. «Серебро» завоевали Ким Ми Ре и Ким Кук Хьян из КНДР (336,48). На третьем месте оказались Панделела Ринонг Памг и Цзунь Хун Чеон из Малайзии.