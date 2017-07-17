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Белозерцев вручил почетную награду Октябрю Желтикову

17 июля в 09:31 180 просмотров

Октябрь Иванович Желтиков многие годы работал в Пензенской области.

«Он работал в Казахстане, занимал ответственные должности, потом переехал в Пензенскую область. Он много сделал для укрепления экономического, культурного сотрудничества с Казахстаном. Именно в результате его деятельности были подписаны соглашения по многим направлениям. И президент Казахстана, и министры, знают его по совместной деятельности», — доложил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Сын Октября Ивановича, который работает в Казахстане, позвал его к себе. Но Октябрь Желтиков пообещал не бросать Пензенскую область и продолжать трудиться на ее благо.

" Хочу поблагодарить Октября Ивановича за его труд, работу, что он в своем достойном возрасте показывает пример того, как надо работать", — отметил губернатор.

Иван Белозерцев вручил Октябрю Желтикову награду за особые заслуги перед Пензенской областью.


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