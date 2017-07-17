В России может вдвое подорожать мед

Холодная погода на европейской территории России этим летом привела к спаду производства меда более чем на 50%. Это грозит двойным удорожанием продукта, сообщают « Известия ».

«Прогноз, к сожалению, очень плохой. Объемы производства меда в этом году могут сократиться в разы. Многие пчеловоды нам звонят и высказывают опасения, что пчелиные семьи могут не обеспечить себя кормом», — рассказал научный руководитель НИИ пчеловодства профессор Вячеслав Лебедев.

Сейчас мед подорожал уже на 50% по сравнению с прошлым годом.

«Непогода не позволяет пчелам заготовить мед даже для собственного прокорма, из-за чего многие пчелиные семьи рискуют погибнуть», — отметил президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов.

Пчеловоды будут вынуждены оставить весь продукт, который они получили, пчелам, чтобы обеспечить им запасы на зиму.

В связи с катастрофической ситуацией Союз пчеловодов планирует обратиться к президенту и правительству страны с просьбой поддержать отрасль, отмечается в сообщении.