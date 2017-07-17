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В России предложили способ увеличения пенсий на 10 тыс. рублей

17 июля в 10:10 120 просмотров
(АНПФ) направила свой план по совершенствованию пенсионной системы в Минфин, МЭР, ЦБ и ПФР, сообщают «Известия».

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Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) направила свой план по совершенствованию пенсионной системы в Минфин, МЭР, ЦБ и ПФР, сообщают «Известия».

Исполнительный директор ассоциации Алексей Денисов рассказал, что, согласно пану, в Пенсионный фонд РФ необходимо направлять средства Фонда национального благосостояния, а также доходы от управления государственной собственностью и от ее приватизации.

Такие меры должны позволить дополнительно пополнять пенсионные счета на 10 тыс. рублей в год.

«Важно, чтобы средства шли на цели улучшения благосостояния граждан, а не расходовались в рамках бюджета. Также доходы от госимущества могут быть направлены на счета работающих граждан, которые будут инвестироваться в национальную экономику. Что, в свою очередь, будет способствовать достижению темпов роста на уровне мировых», — подчеркнул Алексей Денисов.

В Минфин и МЭР уже приступили к рассмотрению предложения, говорится в сообщении.


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