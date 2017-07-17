«День поля» может стать ежегодным праздником Пензенской области

По словам Ивана Белозерцева, « День поля » был проведен на достойном уровне.

Губернатор поблагодарил в организации праздника заместителя председателя правительства области Андрея Бурлакова и всех, кто принимал в этом участие.

«На мероприятие не было выделено ни копейки бюджетных средств, все было проведено за счет средств спонсоров. Праздник удался», — сказал глава региона.

«День поля» посетили несколько тысяч человек. Праздник планируют сделать ежегодным.

Кроме того, Иван Белозерцев напомнил о Сабантуе, поручил встретить гостей достойно и показать потенциал Пензенской области.