«День поля» может стать ежегодным праздником Пензенской области

Губернатор поблагодарил в организации праздника заместителя председателя правительства области Андрея Бурлакова и всех, кто принимал в этом участие.
«На мероприятие не было выделено ни копейки бюджетных средств, все было проведено за счет средств спонсоров. Праздник удался», — сказал глава региона.
«День поля» посетили несколько тысяч человек. Праздник планируют сделать ежегодным.
Кроме того, Иван Белозерцев напомнил о Сабантуе, поручил встретить гостей достойно и показать потенциал Пензенской области.