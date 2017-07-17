Белозерцев раскритиковал качество благоустройства объектов на «красной линии»

Губернатор Иван Белозерцев 17 июля на оперативном совещании раскритиковал качество исполнения поручения по благоустройству территорий и объектов, расположенных в Пензе на «красной линии».

«Я поручал на прошлой планерке провести работы на «красной линии». В результате рейда по анализу исполнения поручения мы увидели ряд недоработок», — сказал он.

По его словам, во-первых, на световых опорах не закрыты цоколи. Они ржавые, в плохом состоянии.

«Что мешает организации, у которой они находятся на балансе, привести их в порядок? В незакрытых цоколях провода торчат. Это небезопасно. Надо проанализировать, во сколько обойдутся работы по оборудованию световых опор цоколями», — отметил Иван Белозерцев.

Зампред Дмитрий Семенов отметил, что вопрос по приведению опор троллейбусного транспорта в надлежащее состояние связан с банкротством предприятия-перевозчика.

Губернатор, в свою очередь, подчеркнул, что, несмотря на это, решение проблемы должно быть найдено.

«В плохом состоянии — лестничные марши, асфальт у почтового отделения на ул. Кирова. С деревьев свисают обрезанные провода, клумбы у деревьев закатывают в асфальт, демонтируют лампы, установленные к 350-летию областного центра», — перечислил выявленные проблемы глава региона.

Он поинтересовался у главы города Валерия Савельева, видит ли он эти проблемы. Губернатор предложил ему оставить машину в гараже, пересев на велосипед или чаще ходить пешком по городу, чтобы увидеть все имеющиеся проблемы.

«Асфальт положили, а про пешеходов забыли. Два плафона снесли и решили полностью демонтировать. По принципу: лучше снести, чем восстанавливать. Это неправильно. Надо их восстановить. Плафоны не стоят дорого. Клумбы надо тоже привести в порядок», — подчеркнул Иван Белозерцев.

«Еще одна проблема — объявления на зданиях. Нужно городской власти активнее работать! В объявлениях есть номера телефонов. Надо штрафовать тех, кто их расклеивает. Частники расклеивают, а потом наши сотрудники ходят и отмывают за ними. Нужно решать проблему», — добавил он.

Всем участникам оперативного совещания были показаны слайды с фотографиями выявленных нарушений.