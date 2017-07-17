Илон Маск: Роботы могут стать угрозой для человечества

По заявлению основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, искусственный интеллект может стать угрозой для жизни цивилизации.

Как сообщают РИА Новости, со ссылкой на журнал Fortune, люди в гонке за передовыми технологиями забывают об опасностях, исходящих от искусственного интеллекта.

Илон Маск считает, что роботы могут начать информационную войну, выпуская придуманные новости и пресс-релизы, подделывая учетные записи электронной почты.

Это не первое заявление бизнесмена об угрозе искусственного интеллекта. Ранее он уже высказывал опасения о будущем человечества, возможности одновременного существования роботов и людей, пишет издание.