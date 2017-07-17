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Белозерцев предложил помогать многодетным семьям со стройматериалами

17 июля в 14:05 194 просмотра
, почему в ряде районов области — низкий процент обеспеченности многодетных семей земельными участками.

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Губернатор Пензенской области поручил разобраться, почему в ряде районов области — низкий процент обеспеченности многодетных семей земельными участками.

По словам зампреда Дмитрия Семенова, всего в регионе по состоянию на 1 июля 2017 года насчитывается 8 219 многодетных семей, что на 197 больше, чем в 2016-м.

«В 2017 году в органы местного самоуправления обратились для получения земельного участка 3381 многодетная семья, то есть 96,6% от тех, кто может претендовать на него. 504 семьям было отказано в связи с предоставлением неполного пакета документов, они не признаны малоимущими.

На данный момент обеспеченность многодетных семей земельными участками составляет 81,1%. Полностью обеспечены земельными участками и поставлены на учет семьи в Кузнецком, Вадинском, Камешкирском, Лопатинском, Наровчатском, Никольском, Пачелмском, Сосновоборском, Тамалинском, Малосердобинском, Шемышейском районах. Низкий процент обеспеченности — в Колышлейском (5,8%) и Мокшанском (50%)», — сообщил он на оперативном совещании 17 июля.

Низкий процент обеспеченности Дмитрий Семенов связал с тем, что выделяемые земли не устраивают многодетные пары, так как часто находятся на окраинах, кроме того, в ряде районов нет свободных участков, пригодных для индивидуального жилищного строительства.

«Решается эта проблема за счет земель близлежащих муниципальных районов. Например, в Заречном семьям предоставляют участки в Городищенском районе», — пояснил зампред.

Проблема неосвоения выделенных земель актуальная и для Пензы. Здесь между микрорайоном Заря и поселком Нефтяник отмежевано 500 участков, однако живут в этом районе лишь 10 семей, строятся только 50. Дмитрий Семенов отметил, что приступить к строительству многодетных семьям не дает низкий уровень доходов.

Иван Белозерцев поручил проанализировать причины низкого освоения земель.

«С одной стороны мы говорим, что многодетные семьи надо поддерживать, и выделяем участки, с другой стороны у людей возникают сложности — не хотят ехать на окраину. Надо проанализировать, почему в Колышлейском и Мокшанском районе загоняют так далеко?» — сказал губернатор.

Глава региона также напомнил о необходимости обеспечивать выделяемые участки всей необходимой инфраструктурой и предложил помогать многодетным семьям в приобретении стройматериалов, например, продавать их с рассрочкой или в кредит.

«Наша задача — оказать многодетным семьям помощь. Многие бы могли пойти по пути приобретения стройматериалов в рассрочку, например, на два года. Это отдельная тема, ей мы должны уделять самое пристальное внимание», — подчеркнул губернатор.

О результатах анализа ситуации главы муниципалитетов должны доложить Ивану Белозерцеву в августе.


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