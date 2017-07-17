Более 400 предпринимателей поборются за гранты фонда «Навстречу переменам» и Tele2

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет о завершении приема заявок на конкурс фонда «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании. Его цель — найти уникальные проекты, направленные на улучшение жизни детей в России, и способствовать их развитию. В этом году поступило наибольшее число заявок за всю историю конкурса, и на четыре гранта по 1,2 миллиона рублей претендуют 423 проекта.

Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» завершил прием заявок на III Всероссийский конкурс социальных предпринимателей. В этом году за гранты в размере 1,2 миллиона рублей поборются 423 проекта из разных регионов России от Калининграда до Владивостока. Из них в результате многоступенчатого отбора будут выбраны восемь проектов, создающих новые возможности для развития и обучения детей, защиты их жизни и здоровья. Им будет оказана поддержка со стороны фонда и его партнеров, а четыре победителя получат гранты.

В 2017 году география конкурса обширна: 72 заявки подали социальные предприниматели Урала, по 62 заявки пришли из Сибири и Поволжья, 60 заявок поступили из северо-западных регионов России, 44 заявки отправили социальные предприниматели Москвы и Московской области. Фонд также зарегистрировал 36 заявок из Черноземья и 30 заявок из южных регионов страны, принял 29 заявок из Центральной России и 28 заявок от социально активных жителей Байкала и Дальнего Востока.

В конкурсе 2017 года участвуют проекты, направленные на обеспечение дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями, улучшение досуга детей в селах, адаптацию выпускников детских домов, вовлечение детей в решение экологических вопросов и многие другие.

76 сотрудников компании Tele2 уже приступили к волонтерским чтениям. Им предстоит отобрать проекты, которые действительно направлены на улучшение жизни детей. На следующем этапе экспертное жюри оценит каждую заявку на соответствие следующим критериям: острота выявленной проблемы детства в регионе, инновационность предложенного решения, потенциал автора идеи или руководителя организации.

Предстоящие этапы конкурса:

10 июля — 21 августа 2017 года — представители региональных бизнес-сообществ, органов власти и некоммерческих организаций, работающих с детьми, проведут оценку проектов. По итогам совместной работы будет составлен шорт-лист проектов, которые пройдут в следующий этап конкурса. Параллельно заявки будут проверены на предмет достоверности предоставленной информации;

14 августа — 1 ноября 2017 года — участники, вошедшие в шорт-лист, посетят обучающие семинары на следующие темы: актуальность социальной проблематики проекта, составление бизнес-плана, создание ценностного предложения, источники финансирования, PR и маркетинг. Обучение пройдет в формате очных сессий продолжительностью 1−2 дня. По итогам семинаров сотрудники фонда и компаний-партнеров проведут интервью с каждым участником и выберут восемь финалистов;

30 ноября 2017 года — финалистам предстоит очная защита проектов в Москве перед взрослым и детским жюри, состоящим из сотрудников компаний — партнеров фонда и их детей. Четверо победителей получат гранты по 1,2 миллиона рублей на развитие своего проекта, четырем другим проектам предоставят особые условия для сбора средств на краудфандинговой платформе planeta.ru.

Все финалисты примут участие в программе поддержки проектов «Инкубатор», которая включает образовательную программу (участники получат знания, необходимые для развития проекта), помощь наставников (опытные кураторы из бизнеса и некоммерческого сектора проанализируют ошибки и помогут найти эффективное решение существующих проблем), знакомство с другими представителями сообщества предпринимателей-единомышленников для обмена опытом, информационную поддержку в регионах реализации проектов.

В прошлом году в конкурсе «Навстречу переменам» приняли участие более 300 социальных предпринимателей, предложивших решения проблем детства. Лучшими стали московский инклюзивный театр «Взаимодействие», уральский проект по созданию велосипедов для детей с поражениями опорно-двигательного аппарата, алтайский проект по изготовлению приборов для улучшения жизни слепых и слабовидящих детей, а также разработанное в Кузбассе приложение iDiabet-Mobile для детей с сахарным диабетом первого типа. Четыре победителя получают поддержку от фонда и его партнеров. Партнерами фонда выступают оператор мобильной связи Tele2 и газета Metro.

Подробнее о конкурсе и о том, как помочь социальным предпринимателям, можно узнать на сайте фонда «Навстречу переменам» в разделах «Конкурс» и «Помочь».