За выходные в Пензенской области задержали 84 нетрезвых водителя

По итогам проверок, за управление транспортным средством в нетрезвом виде задержали 84 водителя. Из них 16 — по сообщениям граждан.

«Основной задачей проводимых мероприятий является обеспечение безопасности дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения», — сообщает пресс-служба ведомства.

Госавтоинспекция напоминает, что за езду в пьяном виде налагается штраф 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.