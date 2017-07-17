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За выходные в Пензенской области задержали 84 нетрезвых водителя

17 июля в 14:26 222 просмотра

На дорогах Пензенской области сотрудники Госавтоинспекции выявляли нетрезвых водителей.

По итогам проверок, за управление транспортным средством в нетрезвом виде задержали 84 водителя. Из них 16 — по сообщениям граждан.

«Основной задачей проводимых мероприятий является обеспечение безопасности дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения», — сообщает пресс-служба ведомства.

Госавтоинспекция напоминает, что за езду в пьяном виде налагается штраф 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.


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