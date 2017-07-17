Михаил Бабич приедет на открытие ледового дворца им. Василия Бочкарева

19 июля с рабочим визитом в Пензу прибудет полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Об этом 17 июля на внеочередной сессии Законодательного Собрания региона сообщил губернатор Иван Белозерцев.

По словам главы региона, Михаил Бабич примет участие в закрытии второй смены военно-патриотического лагеря «Гвардеец-2», а также в открытии дворца ледового спорта имени Василия Бочкарева в Нижнеломовском районе.

«Решение об открытии дворца ледового спорта мы принимали на сессии Законодательного Собрания месяца два назад. У кого будет возможность, приглашаем принять участие», — сказала Иван Белозерцев.