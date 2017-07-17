Министр транспорта РФ оценил ремонт пензенских дорог

«Несмотря на то, что погодные условия нам развернуться не давали, мы идем в графике. Бригады работали и в субботу, и в воскресенье. […] Планируем к 1 октября абсолютное большинство объемов закрыть», — сказал глава региона на внеочередной сессии ЗакСобра 17 июля.

По словам Ивана Белозерцева, высокие темпы ремонта пензенских дорог отметил министр транспорта РФ Максим Соколов. Он отмечает регион среди лучших в ПФО.

Однако есть и замечания. Так, по результатам лабораторных исследований, проведенных в ПГУАС, выдано свыше 200 предписаний, недостатки были устранены.