Вам будет интересно
Наши новости
Пензенец попросил исправить сплошную линию на ул. Мира
Пензенец просит остановить автомобильный беспредел на ул. Московской
Пензенец предложил повесить на остановках маршрутные карты
Мужчина просит организовать ночные рейсы с «Пензы-I»
В Пензенской области за 2017 год научили плавать 6500 детей
В Пензе фотографы-путешественники показали свои работы на «Сурской сушке»
В Нижнеломовском районе поймали браконьера
За выходные в Пензенской области задержали 84 нетрезвых водителя
Ильин сделал замечания по ремонту дороги на ул. Петровская
Белозерцев предложил помогать многодетным семьям со стройматериалами

Министр транспорта РФ оценил ремонт пензенских дорог

17 июля в 14:46 208 просмотров
, сообщил губернатор Иван Белозерцев.

" data-title="Министр транспорта РФ оценил ремонт пензенских дорог — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензенской области основной объем ремонта дорог планируют завершить к 1 октября, сообщил губернатор Иван Белозерцев.

«Несмотря на то, что погодные условия нам развернуться не давали, мы идем в графике. Бригады работали и в субботу, и в воскресенье. […] Планируем к 1 октября абсолютное большинство объемов закрыть», — сказал глава региона на внеочередной сессии ЗакСобра 17 июля.

По словам Ивана Белозерцева, высокие темпы ремонта пензенских дорог отметил министр транспорта РФ Максим Соколов. Он отмечает регион среди лучших в ПФО.

Однако есть и замечания. Так, по результатам лабораторных исследований, проведенных в ПГУАС, выдано свыше 200 предписаний, недостатки были устранены.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics