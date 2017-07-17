В Пензенской области за 2017 год научили плавать 6500 детей (видео)

Губернатор Пензенской области поручил создать базу детей, которые не умеют плавать. На территории Пензенской области работает программа по обучению несовершеннолетних плаванию. За 2017 год держаться на воде научились около 6500 детей.

По словам губернатора, главы районов должны точно знать, кому из детей необходимо помочь приобрести этот навык, сообщает телеканал «Экспресс».

Особое внимание нужно уделить работе со школьниками, которые проводят летние каникулы в городских и загородных лагерях.

«Нужно делать все, чтобы достучаться до сознания детей. Не можешь плавать — не лезь в воду, плохо плаваешь — не лезь пока в воду там, где не положено, место не оборудовано, нет людей. Нужно в обязательном порядке эту работу проводить», — сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.