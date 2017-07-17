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Мужчина просит организовать ночные рейсы с «Пензы-I»

17 июля в 15:45 212 просмотров
«Самара-Пенза».

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Мужчина попросил организовать общественный транспорт для развоза пассажиров с поезда «Самара-Пенза».

«После прибытия поезда «Самара-Пенза» в 22.26 общественный транспорт уже перестает работать, а ведь на этом поезде приезжает большое количество людей, и единственный вариант добраться домой — на такси. Нельзя ли организовать рейсы с железнодорожного вокзала в основные районы города хотя бы по пятницам и в праздничные дни, когда на этом поезде приезжает самое большое количество пассажиров?» — поинтересовался он в «Жалобной книге» ИА «Пенза-Пресс».

В администрации города это предложение не подержали. Чиновники напомнили, что с остановки «Ул. Володарского» вечером можно добраться практически в любой район города на маршрутках № 2А, 4, , 6, 10, 17, 25, 29, 77, 80 и 81.

Кроме того, с остановки «ст. Пенза-I» можно также уехать на маршрутках № 8, 9, 10, 10А, 10 М, 12, 20 и 21. Общественный транспорт работает до 23.00.


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