Пензенец предложил повесить на остановках маршрутные карты

В «Жалобной книге» ИА «Пенза-Пресс» мужчина посетовал на плохую транспортную навигацию в городе.

«В настоящее время в Пензе практически отсутствует какая-либо транспортная навигация, из-за чего жителям и гостям города иной раз неудобно перемещаться. Ожидается большой приток туристов на время Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

В связи с этим предлагаю повесить на всех остановках общественного транспорта карту маршрутов. Она значительно упростит перемещение по городу, помогая людям ориентироваться в большом количестве маршрутов.

Предлагаю администрации Пензы решить данную проблему — нанять дизайнеров, чтобы они смогли создать красивую и понятную схему маршрутов», — написал мужчина.

Предложение направлено в мэрию Пензы.