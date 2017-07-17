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Пензенец предложил повесить на остановках маршрутные карты

17 июля в 16:15 98 просмотров
«Жалобной книге» ИА «Пенза-Пресс» мужчина посетовал на плохую транспортную навигацию в городе.

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В «Жалобной книге» ИА «Пенза-Пресс» мужчина посетовал на плохую транспортную навигацию в городе.

«В настоящее время в Пензе практически отсутствует какая-либо транспортная навигация, из-за чего жителям и гостям города иной раз неудобно перемещаться. Ожидается большой приток туристов на время Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

В связи с этим предлагаю повесить на всех остановках общественного транспорта карту маршрутов. Она значительно упростит перемещение по городу, помогая людям ориентироваться в большом количестве маршрутов.

Предлагаю администрации Пензы решить данную проблему — нанять дизайнеров, чтобы они смогли создать красивую и понятную схему маршрутов», — написал мужчина.

Предложение направлено в мэрию Пензы.


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