Пензенец предложил повесить на остановках маршрутные карты

«В настоящее время в Пензе практически отсутствует какая-либо транспортная навигация, из-за чего жителям и гостям города иной раз неудобно перемещаться. Ожидается большой приток туристов на время Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
В связи с этим предлагаю повесить на всех остановках общественного транспорта карту маршрутов. Она значительно упростит перемещение по городу, помогая людям ориентироваться в большом количестве маршрутов.
Предлагаю администрации Пензы решить данную проблему — нанять дизайнеров, чтобы они смогли создать красивую и понятную схему маршрутов», — написал мужчина.
Предложение направлено в мэрию Пензы.