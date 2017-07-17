Пензенец просит остановить автомобильный беспредел на ул. Московской

В верхней части ул. Московской с начала года зафиксировано более 13 тысяч нарушений парковки. При этом пензенцы продолжают сообщать о том, что автомобилисты бросают машины как попало.

«Владельцы автомобилей, оставляющие транспорт в верхней части ул. Московской, постоянно нарушают правила парковки по сторонам в четные и нечетные дни. Где сотрудники ГИБДД? Стоянка автомобилей на данном участке оправдывается тем, что люди приезжают на работу и ставят свои машины на проезжей части, несмотря на то, что введена в эксплуатацию многоуровневая парковка на Кураева. Проще же бесплатно ставить любимый автомобиль, нарушая правила, ведь не штрафуют же!

Почему ГИБДД не запретит в таком случае стоянку в верхней части Московской с 20 до 8 часов? Ведь в данный период офисы и магазины не работают, не правда ли? Или это для удобства тех, кто приезжает в многочисленные кальянные, расположенные здесь и работающие до трех часов утра? А то, что эти посетители нарушают шумовой режим в ночное время, тоже никому дела нет?» — написал в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» горожанин.

В ответ в областном управлении МВД сообщили, что нарушителей на участке выявляют регулярно. Так, за первое полугодие в административной ответственности за неправильную парковку привлекли 136 водителей, камеры зафиксировали 13 187 правонарушений.

Проблема с парковками для Пензы актуальна, это подтвердил на онлайн-брифинге и начальник городского управления ЖКХ Андрей Гришин. По его словам, сейчас изучается несколько вариантов создания платных стоянок. Например, рассматривается возможность закрытия верхней или нижней части ул. Московской, ул. Славы. Однако дело тормозят паркоматы, вернее, их отсутствие.

«Если у больницы Бурденко мы можем просто закрыть территорию и поставить людей, то это не выход в других местах. Мы же не можем закрыть, например, всю парковку на «Пензе-1». Там надо делать специальные паркоматы, для этого надо вносить изменения в законодательство. В этом направлении мы как раз работаем, готовим документацию. […] Оборудование паркоматами выйдет дороже, мы планируем привлекать к этой работе инвесторов. Но сейчас нам предлагают невыгодные условия», — пояснил Андрей Гришин.