Пензенская долгожительница отмечает юбилей

Поздравить ветерана Великой Отечественной войны 90-летием приехали глава администрации Первомайского района Пензы Лидия Белякова и представитель общества инвалидов. Женщине пожелали здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

«В 1953 году Тамара Николаевна, получив диплом Ивановского медицинского института, начала свою трудовую деятельность в «Детской поликлинике» № 1, основным местом работы стал «Областной противотуберкулезный диспансер», — сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Врачом Тамара Николаевна проработала 47 лет, она является ветераном труда.

У Тамары Егоровой есть два сына, два внука и четыре правнука.