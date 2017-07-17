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В мэрии Пензы прокомментировали предложение работать с 8.00

17 июля в 17:07 378 просмотров

В администрации Пензы ответили на предложение горожанина изменить время работы из-за смещенного светового дня.

«Считаю, что, отказавшись от перехода на летнее время, световой день используется нерационально. В связи с этим прошу властей города и области рассмотреть вопрос изменения режима работы государственных органов с 9.00−18.00 на 8.00−17.00», — написал мужчина в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

Однако в мэрии инициативу не поддержали. Нынешний режим работы соответствует режиму работы всех госструктур региона и менять его нецелесообразно, говорится в документе за подписью первого вице-мэра Сергея Волкова.


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