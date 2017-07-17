В мэрии Пензы прокомментировали предложение работать с 8.00

«Считаю, что, отказавшись от перехода на летнее время, световой день используется нерационально. В связи с этим прошу властей города и области рассмотреть вопрос изменения режима работы государственных органов с 9.00−18.00 на 8.00−17.00», — написал мужчина в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

Однако в мэрии инициативу не поддержали. Нынешний режим работы соответствует режиму работы всех госструктур региона и менять его нецелесообразно, говорится в документе за подписью первого вице-мэра Сергея Волкова.