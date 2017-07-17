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Новый сезон «Игр престолов» 17 июля стартует на МегаФон. ТВ

17 июля в 16:56 252 просмотра
«Игры престолов» (18+) вышла на телеэкраны в США 16 июля. А российские поклонники серила смогут увидеть ее уже сегодня в онлайн-кинотеатре «МегаФон.ТВ».

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Первая серия предпоследнего сезона «Игры престолов» (18+) вышла на телеэкраны в США 16 июля. А российские поклонники серила смогут увидеть ее уже сегодня в онлайн-кинотеатре «МегаФон.ТВ».

Новый сезон будет состоять из семи серий, а не из десяти, как было раньше. Но сериал увеличен по хронометражу. Фанатов саги ожидают семь часов и 22 минуты борьбы за Железный трон. Зрители «МегаФон.ТВ», использующие тарифы линейки «Включайся», не будут платить за трафик и могут смотреть сериал где угодно.

«Наши зрители могут смотреть любимые сериалы, фильмы и передачи в очередях, пробках, за городом, на природе, в парках и дома — в любом месте, где есть мобильный интернет от «МегаФона». Широкое покрытие сети это позволяет. Сервис «МегаФон.ТВ» работает на разных платформах: ноутбуки, телевизоры со Smart, планшеты и смартфоны», — комментирует Андрей Кушнарев, директор бизнес-направления Видео компании «МегаЛабс».

Новым подписчикам «МегаФон.ТВ» на эксклюзивных условиях будет доступна бесплатная подписка на пакет «Амедиатека», куда входит сериал «Игры Престолов», на 14 дней.

«МегаФон.ТВ» удобен тем, что работаем на разных платформах: ноутбуки, телевизоры со Smart, планшеты и смартфоны. Это значит, что серии нашумевшего сериала можно смотреть в любом месте: в очередях, в парках, в метро, дома и загородом.

Для тех, кто только собирается познакомиться со всеми перипетиями сюжета «Игры Престолов», на «МегаФон.ТВ» доступны предыдущие сезоны, а самый первый доступен абсолютно бесплатно.

Подробности на https://megafon.tv

Фотография: фото предоставлено компанией "Мегафон"

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