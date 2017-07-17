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РЕН ТВ покажет фильм «Хоттабыч» с Владимиром Толоконниковым

17 июля в 17:16 262 просмотра
«Собачье сердце». 17 июля в 14.00 РЕН ТВ покажет фильм «Хоттабыч» (16+), где Владимир Толоконников сыграл главную — и свою последнюю большую роль.

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16 июля умер актер Владимир Толоконников. В 1988 году его прославила роль Шарикова в фильме Владимира Бортко «Собачье сердце». 17 июля в 14.00 РЕН ТВ покажет фильм «Хоттабыч» (16+), где Владимир Толоконников сыграл главную — и свою последнюю большую роль.

Хоттабыч — один из 13 джиннов-исполнителей желаний, заточенных в кувшинах. Его злейший враг Шайтан охотится за всеми 13-ю джиннами, чтобы желания больше не исполнялись. Но Хоттабыч попадает к хакеру Генке Рыжову, и начинаются приключения — в реальном мире и в Сети. В погоне за Генкой и джинном участвуют ФСБ, служба безопасности Microsoft, таможня и бандиты.

Международную интернет-комедию «Хоттабыч» снял режиссер Петр Точилин. На финский язык фильм переводил Вилле Хаапасало, а Дмитрий Пучков (Гоблин) озвучил в картине голодную собачку и сделал закадровые переводы английских и немецких реплик.

РЕН ТВ покажет «Хоттабыча» в понедельник, 17 июня в 14.00.

Владимир Алексеевич Толоконников — актер театра и кино, лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, Заслуженный артист Казахской СССР, исполнитель ролей в фильмах «Облако-рай», «Собачье сердце», «Хоттабыч», «Гражданин начальник», «Участок», «Корпоратив».

Фотография: Фото предоставлено телеканалом РЕН ТВ

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