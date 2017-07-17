В Заречном злоумышленника вычислили по следам от травматики

В полицию Заречного Пензенской области поступило сообщение из городской больницы о том, что к ним доставлен мужчина с ранениями от травматического пистолета.

36-летний мужчина рассказал, что неизвестные нанесли ему травмы в Пензе. Однако, сотрудники полиции города Заречного установили, что телесные повреждения он получил при попытке хищения чужого имущества.

Ранее от предпринимателя поступало заявление о хищении, но он умолчал о том, что применил оружие при попытке задержать злоумышленника.

«Предположительно, в ходе задержания гражданина предприниматель применил травматическое оружие, официально зарегистрированное на его имя. Позже в домовладении 36-летнего жителя Заречного полицейские обнаружили автомобиль «ГАЗель» с характерными повреждениями», — сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение.