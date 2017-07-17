Сотрудники ГИМС напомнили пензенцам правила поведения на водоемах (видео)

В регион, наконец, пришло лето. Пока пензенцы отдыхают, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам главного управления МЧС России по Пензенской области проводят рейды по водоемам.

15 и 16 июля инспекторы патрулировали Сурское водохранилище и Суру, сообщает телеканал «Экспресс».

Сотрудники проверили необходимые документы у водителей водного транспорта, а также техническое состояние лодок и катеров. Рыбакам и отдыхающим на берегу инспекторы рассказали о правилах безопасности на водных объектах и раздали листовки.

«Особое внимание уделяйте детям, не оставляйте их без присмотра. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения и в необорудованных местах. В случае ЧС звоните по телефонам 01 или 101», — сообщил заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.