Сотрудники ГИМС напомнили пензенцам правила поведения на водоемах (видео)

15 и 16 июля инспекторы патрулировали Сурское водохранилище и Суру, сообщает телеканал «Экспресс».
Сотрудники проверили необходимые документы у водителей водного транспорта, а также техническое состояние лодок и катеров. Рыбакам и отдыхающим на берегу инспекторы рассказали о правилах безопасности на водных объектах и раздали листовки.
«Особое внимание уделяйте детям, не оставляйте их без присмотра. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения и в необорудованных местах. В случае ЧС звоните по телефонам 01 или 101», — сообщил заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.