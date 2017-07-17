В Пензенской области перевернулась «Нива», есть пострадавший

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, в Мокшанском районе опрокинулась «Нива Шевроле». В аварии пострадал один человек. О его состоянии не известно.
К устранению последствий привлекались два человека и спецтехника.
17 июля на 591 километре трассы М5 «Урал» произошло ДТП.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, в Мокшанском районе опрокинулась «Нива Шевроле». В аварии пострадал один человек. О его состоянии не известно.
К устранению последствий привлекались два человека и спецтехника.