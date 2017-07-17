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В Пензенской области перевернулась «Нива», есть пострадавший

17 июля в 17:20 250 просмотров

17 июля на 591 километре трассы М5 «Урал» произошло ДТП.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, в Мокшанском районе опрокинулась «Нива Шевроле». В аварии пострадал один человек. О его состоянии не известно.

К устранению последствий привлекались два человека и спецтехника.


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