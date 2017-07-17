В Бессоновском районе восстановили разрушенный мост (видео)

В селе Пыркино Бессоновского района Пензенской области решили вопрос с рухнувшим пролетом моста через реку Суру. Напомним, на прошлой неделе жители села обращались в редакцию телеканала с просьбой помочь. После того, как 30-тонный грузовик провалился на ветхой переправе, движение по мосту оказалось полностью перекрыто.

Дачники и жители окрестных сел Бессоновского района могут вновь пользоваться мостом через Суру. Пролет, который рухнул после происшествия с «КамАЗом», почти полностью восстановили, сообщает телеканал «Экспресс».

Напомним, на прошлой неделе одно из перекрытий деревянного моста не выдержало веса груженого лесовоза и рухнуло. Тогда избежать трагедии удалось лишь чудом. Однако на несколько дней жители близлежащих деревень и владельцы дачных участков остались без переправы.

«Те, кто провалил мост, за свой счет привезли две плиты, доски, бревна, рабочих. Я вместе с ними помогал делать», — сказал глава администрации Проказнинского сельсовета Бессоновского района Виктор Любимый.

Рухнувший пролет пришлось отстраивать практически заново. Сначала положили новые бревна и более 20 свежих досок. Поверх них при помощи крана уложили бетонные плиты.

Местные жители благодарны за оперативное вмешательство, но просят поскорее найти средства для капитального ремонта. По их словам, мост давно пора отстроить заново.

В течение нескольких дней рабочие обещают завершить ремонт моста. Здесь должны уложить еще две бетонные плиты и установить при въезде дорожные знаки, запрещающие движение автомобилей с массой более четырех тонн.