На жителей Пензенской области нападают гадюки (видео)

«Она на меня набросилась, укусила за палец и сразу же уползла, я видела, что она черная-черная», — сказала пострадавшая.
Вот так впервые в своей жизни Екатерина встретилась со змеей. Опыт оказался печальным: на пальце — следы от зубов, рука сильно отекла. В выходные женщина с семьей выехала на природу, чтобы набрать ягод, теперь в больнице ей предстоит провести еще неделю.
Этот случай в области — не единичный. К примеру, мужчина наступил на гадюку на рыбалке.
«В течение недели отек спадет, сейчас если сравнить, то видно, что одна нога сильнее опухла и она горячая. Признаки воспаления есть, покраснения по венам имеется», — объяснил врач, осматривающий мужчину.
С начала года от змей пострадали пять человек. Все пациенты говорят, что место укуса сильно болит. Через 10−15 минут появляется тошнота, рвота, головокружение, может резко понизиться артериальное давление. Первым делом врачи советуют промыть ранку водой и обработать антисептиком. Пострадавшему нужно больше пить воды. Употреблять алкоголь категорически запрещено, так как спиртное усиливает действие змеиного яда.
«Можно попробовать отсосать яд из места укуса. Жгутом не надо перетягивать, дело в том, что это усиливает изменения в мышцах после укуса. Можно привязать к палке, руку повесить на платок, либо просто прижать к туловищу», — посоветовала заведующая отделением токсикологии городской больницы скорой медицинской помощи им.
Илья Горячев об опасности змеиного яда, кажется, знает все. Притом, что сам ни разу укушен не был. В коллекции молодого человека есть несколько змей. Самая любимая — молодая гадюка. Ее он приручал 10 месяцев. Однако остальным все же советует: к змеям, отдыхая где-то на природе, не приближаться, и уж тем более не пытаться взять в руки.
«Существуют серьезные аллергические реакции на слюну даже неядовитых змей. Старайтесь при себе всегда иметь палку и перед тем, как куда то лезть рукой, пошебуршите палкой там, потому что гадюка любит сыроватые места, как раз там, где растут ягоды и грибы», — пояснил житель г. Пензы Илья Горячев.
В 2017 году пик активности змей сместился, если раньше это была весна, то теперь — середина лета. В 2016 году от укусов змей пострадали более 30 человек. Отправляясь в лес или к водоему, даже в жаркую погоду, лучше обуть резиновые сапоги. Если же укуса гадюки избежать не удалось — не теряйте понапрасну время и немедленно обращайтесь в больницу, сообщает телеканал «Экспресс».