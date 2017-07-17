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В Пензенской области 2354 многодетные семьи получили земельные участки (видео)

17 июля в 20:15 120 просмотров
, у которых есть, как минимум, три несовершеннолетних ребенка. Около 3500 семей стоят на учете, так как нуждаются в улучшении жилищных условий. Меры поддержки многодетных семей, проблемы городского благоустройства и многие другие вопросы губернатор Иван Белозерцев обсудил на оперативном совещании с главами региональных министерств и ведомств.

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В Пензенской области проживают более 8000 многодетных семей, у которых есть, как минимум, три несовершеннолетних ребенка. Около 3500 семей стоят на учете, так как нуждаются в улучшении жилищных условий. Меры поддержки многодетных семей, проблемы городского благоустройства и многие другие вопросы губернатор Иван Белозерцев обсудил на оперативном совещании с главами региональных министерств и ведомств.

Почти 3000 многодетных семей в Пензенской области стоят на учете, как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. По закону, они могут бесплатно получить землю в собственность. 2354 земельных участка уже нашли своих хозяев. Полностью землей обеспечены жители Кузнецкого, Вадинского, Камешкирского и других районов. В Мокшанском районе только половина семей, поставленных на учет, получили свои сотки, а в Колышлейском — около 6%.

«Низкий процент связан с тем, что многодетные семьи отказываются от предлагаемых земельных участков, предоставляемых по месту регистрации. Не нравится район и те предложения, которые им поступают», — сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов.

Кроме того, на совещании обсудили вопросы благоустройства городских территорий. Губернатора Пензенской области возмутило состояние некоторых объектов в самом центре города. По поручению главы региона, на месте погибших зеленых насаждений и закатанных в асфальт клумб должны появиться новые деревья.

«Нужно определиться по группе деревьев, чтобы не получилось так, что идет липа, а мы посадили ель. Надо советоваться со специалистами, чтобы у нас было красиво», — пояснил губернатор Пензенской области.

Иван Белозерцев поручил в Пензе привести в порядок световые опоры по красной линии города. На столбах от памятника Первопоселенцу до улицы Суворова должны появиться декоративные цоколи. А с деревьев, наконец, уберут подсветку, которая висела еще с Нового года. Глава региона предложил следовать примеру передовых городов и спрятать провода под землю.

«Отрабатывался вопрос по улице Лермонтова с горэлектросетью. Для того чтобы убрать все кабели связи, которые идут по воздушным линиям в кабельную, нужна программа реконструкции», — добавил Дмитрий Семенов.

Центр города должен преобразиться. Губернатор обратил внимание на разбитые тротуары и лестничные марши в районе здания главпочтамта и предложил замостить их плиткой, сообщает телеканал «Экспресс».


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