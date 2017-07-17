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В Пензенской области поднимут зарплаты бюджетникам (видео)

17 июля в 20:19 144 просмотра
, дошкольного и дополнительного образования, а также работникам учреждений культуры повысят заработанную плату. Такое решение приняли депутаты Законодательного Собрания Пензенской области на очередной сессии.

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Работникам муниципальных учреждений общего, дошкольного и дополнительного образования, а также работникам учреждений культуры повысят заработанную плату. Такое решение приняли депутаты Законодательного Собрания Пензенской области на очередной сессии.

Зарплаты работников бюджетной сферы поднимут с 87% до 100% уровня обеспечения. Изменения в закон о бюджете Пензенской области внесли по инициативе губернатора Ивана Белозерцева.

«Задача, которая стоит сегодня перед правительством области и министерством финансов, — выполнить в полном объеме майские указы президента, в том числе — и по повышению заработанной платы сотрудникам бюджетной сферы», — сообщил он.

«Средства пойдут в виде финансовой помощи бюджетам муниципалитетов дополнительного образования и культуры и в виде субвенций на обеспечение расходов в образование в дошкольном и общем образовании. Источники финансирования — экономия по проведенным торгам, софинансирование, перенесение отдельных видов расходов на более поздние сроки», — добавила министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева.

Также в региональном парламенте единогласно приняли решение направить более 43 миллионов рублей на поддержку сельского хозяйства, сообщает телеканал «Экспресс».


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