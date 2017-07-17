Вам будет интересно
Наши новости
Илон Маск: Роботы могут стать угрозой для человечества
Покупки в зарубежных интернет-магазинах могут подорожать
В Пензе стартовала летняя школа «TeenГрад»
«Россельхозбанк» установил ставки по ипотеке от 9,5% годовых
В Пензе в кустах нашли «оружейный склад»
Пензенцы взяли «золото» на первенстве Европы по прыжкам в воду
На ул. Ладожской поздно вечером вспыхнула легковушка
В Пензе участники IT-лаборатории разработают новые приложения
С пензенскими детьми поговорили о безопасности на водоемах
Пензенцы победили на Всероссийском конкурсе «Мастер-оружейник»

В Пензенской области в аварии пострадали четыре человека (видео)

17 июля в 20:22 104 просмотра
, в которой пострадали четыре человека. В одиннадцатом часу утра на пятом километре автодороги «Нижний Ломов — Пачелма» перевернулся автомобиль Renault Logan.

" data-title="В Пензенской области в аварии пострадали четыре человека — Пенза-пресс, рунет за день">

В Нижнеломовском районе Пензенской области произошла авария, в которой пострадали четыре человека. В одиннадцатом часу утра на пятом километре автодороги «Нижний Ломов — Пачелма» перевернулся автомобиль Renault Logan.

По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и допустил съезд в левый кювет. Вследствие чего машина опрокинулась на крышу, сообщает телеканал «Экспресс».

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и три пассажира данного автомобиля были доставлены в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести. По данному факту в настоящий момент проводится проверка, по итогам которой будет установлены причины аварии», — начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics