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Белозерцев призвал партии честно бороться на выборах в ЗакСобрание

17 июля в 17:55 386 просмотров

17 июля на внеочередной сессии Законодательного Собрания Пензенской области губернатор Иван Белозерцев напомнил о строгом соблюдении законодательства и этических норм на выборах.

«Мы всегда в ходе предвыборных кампаний находили взаимопонимание, обеспечивая в Пензенской области честные и чистые выборы. Если возникают вопросы, их надо решать в рабочем порядке, не выплескивая грязь друг на друга в информационном поле, в Интернете.

Выборы проходят, а мы с вами остаемся патриотами, жителями Пензенской области, задача которых — вместе развивать родной регион. Кому отдать свой голос решат наши граждане. Выборы должны пройти без нарушений, достойно», — обратился к представителям политических партий глава региона.

Напомним, выборы в Законодательное Собрание состоятся 10 сентября.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/07/17/15583643

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