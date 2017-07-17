Белозерцев призвал партии честно бороться на выборах в ЗакСобрание

17 июля на внеочередной сессии Законодательного Собрания Пензенской области губернатор Иван Белозерцев напомнил о строгом соблюдении законодательства и этических норм на выборах.

«Мы всегда в ходе предвыборных кампаний находили взаимопонимание, обеспечивая в Пензенской области честные и чистые выборы. Если возникают вопросы, их надо решать в рабочем порядке, не выплескивая грязь друг на друга в информационном поле, в Интернете.

Выборы проходят, а мы с вами остаемся патриотами, жителями Пензенской области, задача которых — вместе развивать родной регион. Кому отдать свой голос решат наши граждане. Выборы должны пройти без нарушений, достойно», — обратился к представителям политических партий глава региона.

Напомним, выборы в Законодательное Собрание состоятся 10 сентября.