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Роспотребнадзор проверит, насколько безопасны для детей спиннеры

18 июля в 13:36 1254 просмотра
, что детям до семи лет можно играть со спиннерами только в присутствии взрослых.

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В Роспотребнадзоре считают, что детям до семи лет можно играть со спиннерами только в присутствии взрослых.

Как сообщает РИА Новости, в ведомстве заявили о решении пойти навстречу встревоженным родителям и проверить, на самом ли деле безопасны фиджет-спиннеры, которые обрели огромную популярность на рынке игрушек во всем мире.

В Роспотребнадзоре отметили, что обратили внимание на довольно агрессивное продвижение спиннеров среди детей и подростков.

«Учитывая тревогу родительского и преподавательского сообщества, Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья детей и подростков изучит влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия», — уточнили в ведомстве.

Уже выпущены соответствующие рекомендации для родителей, собирающихся купить своим детям спиннеры. В частности, рекомендуется не покупать игрушки с рук. Также родителям советуют обратить внимание на то, чтобы от спиннера не исходили резкие химические запахи, игрушка не должна быть очень шумной.

Фотография: Скриншот: https://www.youtube.com/watch?v=C4bI-liLXws

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