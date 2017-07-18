В Белинском районе ликвидировали 91 незаконную свалку (видео)

В Пензенской области продолжается борьба с несанкционированными свалками. Еженедельно представители областного управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения проводят рейды в районах области, по результатам которых выявляют места незаконного складирования мусора. Проверка прошла и в Белинском районе.

В Белинском ликвидируют остатки несанкционированной свалки на берегу реки Чембар. Мусор обнаружили сотрудники областного управления ЖКХ в ходе рейда по населенному пункту.

«Сотрудниками управления периодически проводится осмотр благоустройства территории области, на той неделе мы выезжали в город Белинск и выявили незначительное скопление твердых коммунальных отходов. Даны рекомендации администрации района о ликвидации в кратчайшие сроки», — сказал главный специалист-эксперт отдела ЖКХ и благоустройства управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области Алексей Бармотин.

Отходы сложили в пакеты и подготовили к вывозу на площадку временного хранения. На берегу стало чисто. Представители городской администрации полны оптимизма и уверенности в том, что возвращаться сюда за мусором больше не придется. По словам местного градоначальника, в том, что берег был усеян пластиковыми пакетами, бутылками и прочим мусором были виноваты вовсе не местные жители, а природные явления.

«Данная несанкционированная свалка образовалась в ходе весеннего паводка, когда река Чембар выходила из берегов, незначительная часть пластиковой тары приостановились в ложбинке», — пояснил исполняющий обязанности главы администрации г. Белинского Алексей Еремин.

Отвечая на вопрос, почему последствия паводка на реке Чембар ликвидируют во второй половине июля, исполняющий обязанности главы администрации ответил, что благоустройство городской территории осуществляется по мере сил. Площадь Белинского — почти 900 гектаров. Содержанием территории в порядке занимаются всего шесть человек. Штат оптимизирован, однако и в этом, уверяют представители местной власти, есть свой резон. Сотрудники со своими обязанностями, в целом, справляются и, что немаловажно, получают достойную зарплату. А вот если людей будет больше, платить им будут меньше.

С несанкционированными свалками борются и в Белинском районе. Глава администрации Балкашинского сельсовета Михаил Точилин уверен, принимая решение о том, куда выбросить мусор, нужно руководствоваться не соображениями собственного комфорта и удобства, а правилами благоустройства. Одну из свалок близ села ликвидировали уже не раз. Однако гора строительного мусора в поле периодически вырастает вновь.

«Буквально на следующий день на это место опять вывезли мусор, они видят, что работы здесь проводились, было все убрано, но народ все равно не понимает, считает: главное, чтобы возле их дома было чистенько», — отметил глава администрации Балкашинского сельсовета Михаил Точилин.

Из Балкашина организован вывоз мусора, однако некоторые жители — все равно, что малые дети, сетует глава сельсовета. В вопросах заботы об окружающей среде по-прежнему демонстрируют несознательность.

«Я даже поймал человека, который привез мусор и на моих глазах выбросил его. Я взял фотоаппарат, сфотографировал и предупредил, что если еще раз такое произойдет, фотографии будут опубликованы», — добавил Михаил Точилин.

Рейды по проверке санитарного состояния районная администрация проводит еженедельно по вторникам. Свалки находят и убирают. Мусор отвозят на площадку временного хранения твердых коммунальных отходов недалеко от Белинского.

«За полгода мы ликвидировали 91 свалку», — заметил помощник главы администрации Белинского района по благоустройству Виктор Разин.

С нарушителями правил благоустройства предпочитают проводить разъяснительные беседы, штрафные санкции местные чиновники от ЖКХ применяют редко. Говорят, оштрафовать — это полдела. Гораздо важнее воспитать бережное отношение к природе, сообщает телеканал «Экспресс».