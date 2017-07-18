В мэрии Пензы создано рабочее место для регистрации на портале госуслуг

В мэрии Пензы появилось рабочее место, которым может воспользоваться любой житель города для регистрации на портале госуслуг и работы в «личном кабинете» сайта.

Как поясняет пресс-служба мэрии, регистрация на портале «Госуслуги» состоит из трех этапов.

Первый — регистрация упрощенной учетной записи. Необходимо указать в форме фамилию, имя, мобильный телефон или e-mail. После клика на кнопку регистрации вы получите ссылку на страницу оформления пароля.

Второй этап — подтверждение личных данных и создание стандартной учетной записи. Нужно заполнить профиль пользователя — указать СНИЛС и данные документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ). Данные проходят проверку в МВД РФ и Пенсионном фонде РФ.

И последний, третий этап, — создание подтвержденной учетной записи. Для этого нужно пройти подтверждение личности, обратившись в центр обслуживания пользователей портала госуслуг.

На территории Пензы работают 17 центров обслуживания по регистрации и/или подтверждению личности пользователей портала госуслуг. Один из них находится в здании мэрии, где так же можно подтвердить свою учетную запись.