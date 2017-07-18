В Пензе 10 партий выдвинули кандидатов на выборы в ЗакСобр

По информации облизбиркома, по областным спискам заверены кандидаты от партий «Зеленые», «Партии социальной защиты», «Патриоты России», «Партии за справедливость!», «Родина», «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Партии пенсионеров России».
Кроме того, выдвинуты кандидаты по одномандатным округам от партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР. Также имеются самовыдвиженцы.
Напомним, срок подачи списков кандидатов на выдвижение истек 16 июля. Решение о регистрации кандидатов принимается в течение десяти дней со дня предоставления документов.
Выборы депутатов Законодательного Собрания Пензенской области состоятся 10 сентября. Полную информацию о тонкостях процедуры выбора депутатов ЗакСобра ИА «Пенза-Пресс» подготовило ранее в своем материале.
Всего в Пензенской области зарегистрированы 47 политических партий.