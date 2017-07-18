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В Пензе 10 партий выдвинули кандидатов на выборы в ЗакСобр

18 июля в 14:13 308 просмотров

В 2017 году участие в выборах депутатов Законодательного Собрания Пензенской области планируют принять представители десяти партий.

По информации облизбиркома, по областным спискам заверены кандидаты от партий «Зеленые», «Партии социальной защиты», «Патриоты России», «Партии за справедливость!», «Родина», «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Партии пенсионеров России».

Кроме того, выдвинуты кандидаты по одномандатным округам от партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР. Также имеются самовыдвиженцы.

Напомним, срок подачи списков кандидатов на выдвижение истек 16 июля. Решение о регистрации кандидатов принимается в течение десяти дней со дня предоставления документов.

Выборы депутатов Законодательного Собрания Пензенской области состоятся 10 сентября. Полную информацию о тонкостях процедуры выбора депутатов ЗакСобра ИА «Пенза-Пресс» подготовило ранее в своем материале.

Всего в Пензенской области зарегистрированы 47 политических партий.


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