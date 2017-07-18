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В Пензе разыскивают Николая Линяева

18 июля в 14:41 330 просмотров

Полиция Пензы разыскивает пропавшего без вести Николая Линяева.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области, 13 июля 59-летний Николай Линяев ушел из дома по улице Глазунова в Пензе. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы мужчины: на вид 60 лет, рост — 150−160 см, телосложение среднее, русые волосы, на голове — залысина. Был одет в розовую рубашку с коротким рукавом, темно-синие спортивные брюки, на ногах — сланцы. Особые приметы: мужчина не разговаривает.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшем, сообщите ее по телефонам: 94−34−02, 59−86−01, 59−86−02, 59−86−23.

Фотография: Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Пензенской области

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