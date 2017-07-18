Пензенец с чулком на голове обчистил «микрофинансы»

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области, мужчина с черным чулком и кепкой на голове похитил деньги из офиса одной из микрофинансовых организаций города по улице Луначарского. При этом мужчина угрожал сотрудникам предметом, похожим на нож.

Полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 38-летний пензенец, который уже привлекался к уголовной ответственности. Его задержали, он дал признательные показания.

Оказалось, что мужчина напал на офис организации, в которой брал заем. Стоит отметить, что при нападении пензенец использовал медицинские перчатки, чтобы не оставлять отпечатков пальцев.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения — домашний арест.