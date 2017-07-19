Пензенские паломники дошли до Владимира (видео)

Идут дорогой предков. Паломники из Пензы совершают крестный ход из Москвы в областной центр маршрутом, по которому 300 лет назад в город доставили чудотворную Казанскую икону Божией Матери. Всего верующим предстоит преодолеть 900 километров пути. Они прошли примерно пятую часть и дошли до Владимира.

Со святым образом по Владимирскому тракту. Пятеро пензенских паломников совершают пеший крестный ход из Москвы в Пензу в честь 300-летия избавления города от набега кочевников в 1717 году. В руках верующих — копия Пензенской-Казанской иконы Божией Матери, которая стала на 350 с лишним лет покровительницей и святыней нашего города. Сейчас паломники миновали Владимир и находятся на пути в Муром. По телефону пензенцы признались, что погода стала для них серьезным испытанием.

«Сейчас мы пришли во Владимир, размещаемся. Решается вопрос, где будем жить. Шесть дней дождик лил. Самый большой переход — 35 километров. Ночевали мы и на берегу Клязьмы, и около монастыря, и в церковном храме. Так что, везде были у нас свои трудности», — рассказал участник крестного хода Владимир Орехов.

Как выглядело легендарное шествие 350 лет назад, в красках изобразил художник Денис Санталов. Невероятное по своей энергетике полотно «Пенза. 1666 год. Казанскую несут» украшает один из кабинетов Пензенской епархии. Кажется, если долго смотреть на него, то перенесешься в прошлое, когда на месте строящегося Спасского Кафедрального собора располагались небольшой златоглавый храм и деревянная крепость. Автор картины перед созданием полотна долгое время изучал документы.

«Был очень пристальный интерес к духовной истории. И одним из ярких событий была встреча дарованной царевичем Алексеем Михайловичем иконы», — сказал художник Денис Санталов.

Чудотворную икону подарил граду на Суре царь Алексей Михайлович. Посланные за ней из Пензы люди шли пешком и несли икону на руках, служа повсеместно молебны. Исторический сюжет художник воссоздал масляными красками на большом холсте.

В XXI веке встречать икону у стен строящегося Спасского Кафедрального собора будут 15 августа. Паломникам из Пензы осталось преодолеть около 700 километров, сообщает телеканал «Экспресс».