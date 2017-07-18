Вам будет интересно
Наши новости
Белозерцев: Мы должны сообща бороться против того, чтобы гибли люди
Белозерцев поручил усилить контроль за пассажирскими перевозками
Стала известна стоимость поездки на Всероссийский сельский Сабантуй
Скончался Почетный гражданин Пензенской области Виктор Черушов
В транспортной прокуратуре прокомментировали задержку авиарейсов в Пензу
В Совфеде предложили НКО публично отчитываться о работе
В Пензе скончался заслуженный врач РФ Геннадий Пантелеев
На всех пензенских пляжах появятся дежурные
В Белинском районе ликвидировали 91 незаконную свалку
В Пензе 10 партий выдвинули кандидатов на выборы в ЗакСобр

Пензенцы не могут записаться к врачу через интернет?

18 июля в 16:32 238 просмотров
Жалобную книгу» информационного агентства «Пенза-Пресс» написала жительница города.

" data-title="Пензенцы не могут записаться к врачу через интернет? — Пенза-пресс, рунет за день">

Не работает сайт для записи к врачу. Об этом в «Жалобную книгу» информационного агентства «Пенза-Пресс» написала жительница города.

Пензячка интересуется, почему не работает сайт penzadoctor.ru. При попытке его открыть, сервер выдает ошибку.

«Почему сегодня, 17 июля, весь день не работает сайт министерства здравоохранения Пензенской области для записи к врачу?» — написала она.

В комментариях к жалобе жители Пензы пишут, что сайт не работает уже несколько дней.

«Так и не работает. Больше суток уже», — ответил Владимир.

«С субботы не работает», — отметил пензенец.

В пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области подтвердили, что сайт penzadoctor.ru не работает по техническим причинам. Вместо него жители региона могут воспользоваться дополнительным интернет-ресурсом, доступным по адресу пенза-доктор.рф.

Фотография: скриншот -http://xn----7sbnbkvqmbbuw.xn--p1ai/division/22/, http://www.penzadoctor.ru/

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics