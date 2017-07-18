Пензенцы не могут записаться к врачу через интернет?

Не работает сайт для записи к врачу. Об этом в « Жалобную книгу » информационного агентства «Пенза-Пресс» написала жительница города.

Пензячка интересуется, почему не работает сайт penzadoctor.ru. При попытке его открыть, сервер выдает ошибку.

«Почему сегодня, 17 июля, весь день не работает сайт министерства здравоохранения Пензенской области для записи к врачу?» — написала она.

В комментариях к жалобе жители Пензы пишут, что сайт не работает уже несколько дней.

«Так и не работает. Больше суток уже», — ответил Владимир.



«С субботы не работает», — отметил пензенец.

В пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области подтвердили, что сайт penzadoctor.ru не работает по техническим причинам. Вместо него жители региона могут воспользоваться дополнительным интернет-ресурсом, доступным по адресу пенза-доктор.рф.