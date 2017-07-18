В Совфеде предложили НКО публично отчитываться о работе

В Совете Федерации Федерального Собрания РФ прошло заседание круглого стола на тему «Государственная поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций — исполнителей общественно полезных услуг».

В мероприятии приняла участие член Общественной палаты Пензенской области, директор автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Центр образования «Интеллект-Пенза» Екатерина Кузнецова.

«В дискуссии приняли участие члены Общественной палаты России, федеральных и региональных органов государственной власти, региональных общественных палат, некоммерческих организаций», — сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

Участники встречи обсудили вопросы законодательного обеспечения поддержки государством деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), вопросы их привлечения к оказанию общественно полезных услуг и обеспечения их поэтапного доступа к бюджетным средствам.

«Сейчас создание условий для развития институтов гражданского общества является одним из приоритетных направлений государственной политики. Некоммерческие организации, оказывая общественно полезные услуги, вносят существенный вклад в решение социально значимых проблем», — пояснила Екатерина Кузнецова.

В ходе заседания участники выработали рекомендации для органов государственной исполнительной и законодательной власти федерального и регионального уровней по совершенствованию деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

В итоговый документ форума включены предложения о необходимости разработки типовой модели ресурсного центра поддержки НКО, предоставляющих услуги в соцсфере, ведения публичной отчетности о результатах деятельности, а также более активного использования единых информационных ресурсов и потенциала СМИ в распространении лучших практик некоммерческих организаций.