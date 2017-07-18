В Пензенской области мужчина зарезал знакомого из-за женщины

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области, 10 апреля мужчина находился в гостях у знакомого. Во время застолья гость начал подбивать приятеля не жить с сожительницей, так как она выпивает.

Во время конфликта гость начал бить женщину, в то время, как хозяин дома пытался за нее заступиться. Тогда гость избил мужчину стеклянной банкой, после чего, взявшись за нож, ударил им хозяина дома в живот.

Спустя небольшое время потерпевший скончался от массивной кровопотери.

Суд назначил мужчине девять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.