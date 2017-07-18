Вам будет интересно
Наши новости
Пензенец с чулком на голове обчистил «микрофинансы»
В Пензенской области на заправке украли кошелек
В Заречном злоумышленника вычислили по следам от травматики
Пензячка отдала 55 тысяч рублей за несостоявшийся отдых
Пензенские подростки забрали из магазина еду
Криминальный очерк. Как в Бессоновском районе нелепая ссора закончилась смертью
В Пензе задержали «квартиранта"-афериста
В Пензе из подъезда украли велосипед, газовую плиту и ванну
В Кузнецке водитель-наркоман попался на попытке дачи взятки
В Пензе оштрафовали работника колонии за передачу телефонов

В Пензенской области мужчина зарезал знакомого из-за женщины

18 июля в 16:59 186 просмотров

28-летнего жителя поселка Тамала Пензенской области признали виновным в убийстве.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области, 10 апреля мужчина находился в гостях у знакомого. Во время застолья гость начал подбивать приятеля не жить с сожительницей, так как она выпивает.

Во время конфликта гость начал бить женщину, в то время, как хозяин дома пытался за нее заступиться. Тогда гость избил мужчину стеклянной банкой, после чего, взявшись за нож, ударил им хозяина дома в живот.

Спустя небольшое время потерпевший скончался от массивной кровопотери.

Суд назначил мужчине девять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics