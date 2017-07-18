За чей счет живут политические партии в Пензе?

На сайте облизбиркома размещен занятный документ — результаты проверки сведений о поступлении и расходовании средств реготделений политических партий за первый квартал 2017 года. Корреспонденты «Пенза-Пресс» решили его изучить.

В документе отмечается, что в регионе зарегистрировано 47 региональных отделений политических партий. Из них сведения в установленный срок и без нарушений подали только 45. Установленные законом требования проигнорировало отделение Всероссийской политической партии «Защитники Отечества», а отделение «Казачьей партии Российской Федерации» предоставило сведения с нарушением сроков. За это Минюст вынес им предупреждения.

Из 45 отчитавшихся 38 партий предоставили «нулевой отчет». Список достаточно большой, поэтому на свой субъективный выбор, не имеющий никакого отношения к каким-либо политическим пристрастиям, приведем лишь некоторые из них (полный список можно найти на сайте облизбиркома): «Партия Роста», «Альянс Зеленых — Народная партия», «Партия пенсионеров России», «Коммунистическая партия «Коммунисты России», «Партия за справедливость!», «Гражданская платформа», «Партия родителей будущего», «Народная партия «За женщин России», «Монархическая партия» и другие.

Смеем предположить, что такое положение дел связано с недавними выборами в Госдуму РФ.

Доходы



На начало отчетного периода в целом на счетах партий было чуть более 16 млн рублей. При этом самым «зажиточным» оказалось отделение КПРФ — на счету находилось 11,3 млн рублей.

За первый квартал на осуществление уставной деятельности партий поступило 9,3 млн рублей. Больше всех получила «Единая Россия» — около 6 млн рублей. На счета КПРФ поступило 2,3 млн рублей, «Справедливой России» — 624 тысячи рублей, «Патриотов России» — 150 тысяч рублей, «Российской объединенной демократической партии «Яблоко» — 133 тысячи рублей, ЛДПР — 126 тысяч рублей, «Партии налогоплательщиков России» — 9 тысяч рублей.

Членские и вступительные взносы поступили только в два реготделения: партии «Единая Россия» — 351 тысяча рублей и КПРФ — 198 тысяч рублей.

Пожертвования от физических лиц в виде безналичного перечисления получили единороссы — 213 тысяч рублей и «Патриоты России» — 70 тысяч рублей (еще 30 тысяч — наличкой).

От юридических лиц пожертвования безналичным перечислением поступили в «Партию налогоплательщиков» — 9 тысяч рублей, справедливороссам — 35 тысяч рублей.

От политических партий деньги поступили в региональное отделение:

— «Единой России» (5,4 млн рублей);

— КПРФ (2,1 млн рублей);

— «Справедливой России» (589 тысяч рублей);

— «Российской объединенной демократической партии «Яблоко» (133 тысячи рублей);

— ЛДПР (126 тысяч рублей);

— «Патриотов России» (50 тысяч рублей).

Поступление средств в виде «иного имущества» значится лишь у «Единой России». Оно оценено в 510 тысяч рублей.

Расходы



На свою уставную деятельность партии за квартал потратили 8,9 млн рублей. Самые большие расходы — у «Единой России» — 5,8 млн рублей (сумма сопоставима с поступившими средствами), причем 93,07% из них пошли на содержание регионального отделения.

КПРФ потратила 2,2 млн рублей, из них на содержание реготделения — 47,19%. «Справедливая Россия» — 375 тысяч рублей, на содержание отделения — 88,21%. «Патриоты России» — 198 тысяч, 100% ушло на содержание реготделения.

ЛДПР — 179 тысяч рублей, 17,66% - на содержание отделения. «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» — 127 тысяч рублей, все они ушли на содержание отделения. «Партия налогоплательщиков России» — 9 150 рублей, 93,45% - на содержание отделения.

Остаток средств на конец отчетного периода у партий в Пензе — 16,5 млн рублей:

— КПРФ — 11,5 млн рублей;

— «Единая Россия» — 4,7 млн рублей;

— «Справедливая Россия» — 270 тысяч рублей;

— «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» — 63 тысячи рублей;

— ЛДПР — 38 тысяч рублей;

— «Родина» — 4,6 тысячи рублей;

— «Партия налогоплательщиков России» — 50 рублей.

Сергей Максимов