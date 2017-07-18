В транспортной прокуратуре прокомментировали задержку авиарейсов в Пензу

Помощник пензенского транспортного прокурора Ольга Дурманова прокомментировала ИА «Пенза-Пресс» ситуацию с 10-часовой задержкой самолета компании «РусЛайн» сообщением «Домодедово — Пенза» в ночь за 18 июля, а также рассказала о результатах проверки по факту 20-часовой задержки самолета «Саратовских авиалиний» в ночь на 1 июля .

По словам Ольги Дурмановой, в случае с «Саратовскими авиалиниями» федеральные авиационные правила перевозчиком нарушены не были.

«Права граждан были соблюдены в части предоставления прохладительных напитков, проживания в гостинице, предоставления комнаты матери и ребенка, обеспечения горячим питанием. Второй вопрос к этой авиакомпании касался соблюдения ей лицензионных требований. В связи с тем, что «Саратовские авиалинии» зарегистрированы в Саратове, мы в пределах своих полномочий направили информацию в саратовскую транспортную прокуратуру. Они проводят проверку. Если выявят нарушения со стороны перевозчика в части не предоставления своевременно резервного воздушного судна, которое бы позволило вылететь по расписанию при наличии неисправностей в другом самолете, тогда будут применены меры административной ответственности», — рассказала она.

Говоря о 10-часовой задержке рейса «РусЛайн» из Домодедово в Пензу, помощник прокурора отметила, что сложно сделать какие-либо выводы, не зная о причинах переноса вылета самолета.

«Часто бывает так, что пассажиров сажают, начинают тестировать систему на техническую исправность, и у них, например, не загорается табло, которое должно загореться. Тогда командир воздушного судна, так как он за всех пассажиров отвечает, принимает решение не лететь, а подождать, пока все системы не подтвердят свою готовность. Конечно, ждать неприятно, но, я думаю, хуже, если бы вы сели в самолет с вопросом по технической исправности. Почему заранее эти проблемы не устранили — другой вопрос, но там возможны какие-то технические причины. Оценку дает прокуратура субъекта, к которому относится авиаперевозчик», — сказала Ольга Дурманова.

В случае существенного переноса времени вылета она порекомендовала обратиться с претензией в авиакомпанию.

«В порядке гражданского судопроизводства по возмещению морального вреда пассажир обращается самостоятельно. Нужно написать претензию, если вы недовольны либо качеством обслуживания, либо тем, что пришлось ждать, и так далее. К сожалению, сейчас такие ситуации довольно часты в связи с погодными условиями», — пояснила помощник прокурора.

ИА «Пенза-Пресс» направило официальный запрос в пресс-службу авиакомпании «РусЛайн», чтобы выяснить причины задержки рейса и не предоставления пассажирам возможности разместиться в гостинице, хотя такое требование к авиаперевозчику прописано в Федеральных авиационных правилах, утвержденных Приказом Минтранса России от 28 июня 2007 года N 82. Информагентство продолжит следить за развитием событий.